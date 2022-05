Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a spus ca companiile europene vor trebui sa indeplineasca cerinte suplimentare, cum ar fi o declaratie ca obligatiile lor contractuale sunt indeplinite odata ce au depus valute nerusesti pentru gazele rusesti. ”Toate contactele cu cumparatorii de gaze au fost facute prin Gazprom, asa…

- Uniunea Europeana intentioneaza sa profite de summitul virtual organizat vineri la Bruxelles pentru a trimite un mesaj puternic Chinei potrivit caruia a ajuta Rusia in Ucraina nu este in interesul economic al Beijingului, informeaza dpa, potrivit Agerpres. UE ii va semnala Chinei consecintele pe care…

- Presedintele Germaniei Frank-Walter Steinmeier a reiterat duminica deplina solidaritate a tarii sale fata de Ucraina, dar in acelasi timp si-a avertizat conationalii ca ”vremurile grele” si consecintele economice ale invaziei ruse in Ucraina ”sunt abia la inceput”, consemneaza agentia EFE. „Vor veni…

- Conflictul din Ucraina se va incheia atunci cand Occidentul va lua masuri in privinta preocuparilor ridicate in mod repetat de Rusia privind uciderea de civili in estul Ucrainei si extinderea NATO catre est, a transmis vineri Kremlinul, informeaza Reuters, citata de Agerpres. Intrebat de reporteri cum…

- Klaus Iohannis a condamnat in cei mai fermi termeni agresiunea armata de proporții a Rusiei impotriva Ucrainei. Șeful statului a participat la Bruxelles la reuniunea extraordinara a Consiliului European, context in care a sprijinit reacția ferma și rapida a Uniunii Europene, inclusiv adoptarea pachetului…

- Klaus Iohannis a condamnat in cei mai fermi termeni agresiunea armata de proporții a Rusiei impotriva Ucrainei. Șeful statului a participat la Bruxelles la reuniunea extraordinara a Consiliului European, context in care a sprijinit reacția ferma și rapida a Uniunii Europene, inclusiv adoptarea pachetului…

- Liderii tarilor din cadrul Uniunii Europene si ai institutiilor comunitare au condamnat vehement, cu ocazia summitului de la Bruxelles, atacul armatei ruse asupra Ucrainei si au decis impunerea de sanctiuni "masive" si "severe" impotriva Rusiei.

- Marea Britanie vede semnele unei deschideri diplomatice ale Rusiei in criza ucraineana, dar ultimele informații ale serviciilor secrete nu sunt inca incurajatoare, a declarat astazi, 15 februarie, premierul britanic Boris Johnson, potrivit Reuters și The Guardian.Rusia a anunțat, dupa ce SUA și Marea…