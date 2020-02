Germania ar putea adopta un program de stimulare fiscala pentru a contracara epidemia de coronavirus

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din Hong Kong vor oferi cadouri in bani rezidentilor adulti, pentru a stimula cheltuielile si a reduce sarcina financiara. Ca parte a bugetului anual, a fost anuntat ca 1.280 de dolari americani vor fi oferiti fiecarui adult cu varsta de peste 18 ani, scrie BBC. Este vorba despre…

- Grupul rus Gazprom mizeaza pe faptul ca, mai degraba decat Europa, China va beneficia de cea mai mare parte a exporturilor de gaze lichefiate ale SUA, dupa acordul comercial convenit de Washington si Beijing, a declarat marti un oficial de la Gazprom, transmite Reuters. Cu ocazia unei reuniuni…

- China a anuntat joi ca va reduce la jumatate tarifele suplimentare aplicate anul trecut pentru 1.717 bunuri americane, in urma semnarii primei faze a acordului comercial cu Statele Unite, care a adus un armistitiu in razboiul comercial dintre cele mai mari doua economii ale lumii. In timp…

- Institutul de cercetare economica Ifo va anunta luni ca Germania a inregistrat si in 2019 cel mai ridicat excedent de cont curent la nivel global, in pofida escaladarii tensiunilor comerciale, o estimare care va relua criticile la adresa politicilor fiscale ale Guvernului de la Berlin, transmite Reuters.…

- Planurile companiei americane Apple Inc. vizand majorarea cu 10% a productiei de telefoane iPhone, in prima jumatate a acestui an, ar putea sa se loveasca de un obstacol in conditiile in care epidemia de coronavirus se extinde in China, sustine cotidianul japonez Nikkei Asian Review, preluat de Reuters.…

- Economia americana ar inregistra un ritm de crestere de aproape 4% daca nu ar fi fost efectul persistent al majorarii dobanzilor de catre Rezerva Federala a SUA (Fed) in 2018, a afirmat miercuri pentru CNBC presedintele Donald Trump, in marja Forumului Economic de la Davos, transmite Reuters.…

- Economia germana a inregistrat anul trecut cel mai lent ritm de crestere de la criza datoriilor din zona euro, din cauza franarii exporturilor, care a fost doar partial compensata de cererea interna solida, a previzionat luni Banca Centrala a Germaniei (Bundesbank), transmite Reuters. Germania,…

- Conducerea Tesla a aprobat achizitionarea unei parcele de 300 de hectare in apropiere de Berlin, unde producatorul de vehicule electrice intentioneaza sa construiasca o fabrica, a anuntat duminica purtatorul de cuvant al landului Brandenburg, Florian Engels, transmit DPA si Reuters. Autoritatile…