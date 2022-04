Stiri pe aceeasi tema

- Avertismentul a fost lansat vineri de Alfred Kammer, șeful Departamentului european al FMI, intr-un interviu pentru agenția France-Presse, scrie The Guardian . Potrivit acestuia, o pierdere totala a livrarilor de gaze și petrol din Rusia ar putea costa Uniunea Europeana trei procente din PIB, in funcție…

- Un embargo european imediat asupra gazelor naturale importate din Rusia ar putea costa Germania anul acesta pana la 5% din PIB-ul sau, potrivit unei estimari publicate vineri de Banca Centrala a Germaniei, relateaza AFP.

- Un embargo european imediat asupra gazelor naturale importate din Rusia ar putea costa Germania anul acesta pana la 5% din PIB-ul sau, potrivit unei estimari publicate vineri de Banca Centrala a Germaniei, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Cinci institute germane de cercetare economica de top, estimeaza ca economia germana ar suferi un mare șoc in cazul unei opriri a furnizarii de gaze rusești. 220 de miliarde de euro din economia Germaniei ar fi in pericol atat in ​​2022, cat și in 2023, potrivit CNN . Astfel, mult de 6,5% din producția…

- Guvernul de la Berlin a reafirmat, luni, ca nu va opri imediat importurile de gaz, petrol si carbuni din Rusia, argumentand ca sanctiunile trebuie sa afecteze Rusia, nu Germania, si ca exista un plan in sensul reducerii dependentei energetice.

- Rusia livreaza de obicei Europei aproximativ 40% din necesarul de gaze al acesteia, dar posibilitatea intreruperii aprovizionarii in urma invaziei Rusiei in Ucraina a crescut in ultima saptamana, tarile G7 respingand cererea Moscovei ca platile sa fie facute in ruble. Comisia Europeana spune ca gazele…

- Statele Unite si Germania, alaturi de aliati si parteneri vor continua eforturile diplomatice cu Rusia, a declarat presedintele american, Joseph Biden, in cursul conferintei de presa organizate impreuna cu Olaf Scholz, cancelarul Germaniei.