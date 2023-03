Stiri pe aceeasi tema

- Germania ar putea fi la cateva saptamani distanta de introducerea in Parlament a unui proiect de lege pentru legalizarea canabisului, in cadrul unor reforme ample care ar da unda verde consumului si vanzarii drogului in cea mai mare economie a Europei, transmite CNBC. Ministrul Sanatatii al Germaniei,…

- Germania mentine angajamentele fata de apararea Israelului, a declarat cancelarul Olaf Scholz cu ocazia intalnirii pe care a avut-o la Berlin cu premierul israelian, Benjamin Netanyahu, principalele teme fiind relatiile bilaterale, conflictul israelo-palestinian si programul nuclear iranian, scrie Mediafax."Relatia…

- Guvernul Germaniei doreste sa continue planurile de decriminalizare a consumului de canabis in pofida ingrijorarilor legale, dupa ce a primit un raspuns pozitiv din partea Comisiei Europene, transmite marti DPA. „Acum folosim acest lucru pentru a dezvolta noile propuneri. In urmatoarele cateva saptamani…

- Guvernul Germaniei doreste sa continue planurile de decriminalizare a consumului de canabis in pofida ingrijorarilor legale, dupa ce a primit un raspuns pozitiv din partea Comisiei Europene, transmite marti DPA. „Acum folosim acest lucru pentru a dezvolta noile propuneri. In urmatoarele cateva saptamani…

- O majoritate dintre germani considera ca livrarea de arme de catre Berlin Ucrainei inseamna ca tara lor participa la razboi, potrivit unui sondaj. Astfel, intr-un sondaj realizat de institutul de cercetare YouGov la comanda DPA, 51% dintre repondenti s-au declarat de acord cu aceasta afirmatie si numai…

- Joi, cancelarul german, Olaf Scholz a evidentiat sprijinul Germaniei pentru Ucraina, la sosirea la summitul UE de la Bruxelles, potrivit DPA. Dintre tarile din Uniunea Europeana, Germania ofera Ucrainei „cel mai mare sprijin financiar si umanitar, dar si cel mai concret sprijin in privinta livrarilor…

- Cancelarul german Olaf Scholz a criticat miercuri competitia publica intre unele tari pentru livrarea cat mai multor arme Ucrainei, in cel mai scurt timp posibil, transmite Reuters, informeaza AGERPRES . Seful guvernului de la Berlin a apreciat ca aceasta situatie este daunatoare pentru unitatea aliatilor.…

- Noul ministru al Apararii din Germania, Boris Pistorius, a declarat vineri ca nu a fost luata inca nicio decizie cu privire la o eventuala livrare catre Kiev a tancurilor de asalt Leopard, de fabricatie germana, pe care Ucraina le solicita pentru a respinge invazia rusa, relateaza AFP și Agerpres .…