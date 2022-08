Stiri pe aceeasi tema

- Prețul gazelor naturale a crescut luni cu 15%, pana la 281,86 euro pe MWh pe bursa de profil din Olanda, in vreme ce echivalentul britanic s-a scumpit cu 16% luni, scrie Bloomberg . Majorarea vine dupa ce Moscova a anunțat ca va inchide o conducta importanta, ducand la temeri privind alimentarea cu…

- Gazprom a anuntat ca livrarea de catre Canada in Germania, in loc de Rusia, a unei turbine destinate gazoductului Nord Stream 1 este neconforma contractului, declaratie care sugereaza o accentuare a divergentelor dintre Moscova si Berlin asupra deciziei Rusiei de a diminua volumul gazelor naturale livrate…

- Vicepremierul și ministrul de Finanțe canadian Chrystia Freeland, care are origini ucrainene, a catalogat drept ”absurda” prezența reprezentanților Rusiei la reuniunea ministrilor de finante si guvernatorilor bancilor centrale ai țarilor din G20, organizata in Indonezia, relateaza AFP, citata de Agerpres…

- Moneda unica europeana a coborat, luni, la cel mai scazut nivel din ultimii 20 de ani, pana la paritatea cu dolarul american. Cursul de schimb dintre euro și dolarul american este aproape identic, dupa ce moneda unica europeana a ajuns la valoarea de 1,004 dolari americani, luni dupa-amiaza, in scadere…

- Presedintele german, Frank-Walter Steinmeier, l-a criticat pe fostul cancelar Gerhard Schroder pentru legaturile sale de afaceri cu Rusia, afirmand ca multe lucruri facute de acesta in mandatul de la conducerea executivului de la Berlin au fost eclipsate de comportamentul sau ulterior, relateaza duminica…

- Fostul cancelar federal german Angela Merkel a aparat marti politica sa fata de Rusia, apreciind ca nu are de ce sa-si ceara scuze pentru faptul ca a mizat pe diplomatie si comert in incercarea de a evita un razboi in Ucraina, informeaza AFP, transmite AGERPRES . Totodata, Angela Merkel a condamnat…

