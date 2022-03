Germania considera o „ruptura a contractului” solicitarea Rusiei ca statele Uniunii Europene sa nu-i mai plateasca gazele naturale in euro sau dolari, ci in ruble, a declarat miercuri la o conferinta de presa ministrul german al economiei, Robert Habeck, potrivit AFP. „Urmeaza sa discutam cu partenerii nostri europeni asupra modului in care vom raspunde acestei cereri”, a adaugat oficialul german. Chestiunea ar putea fi discutata de liderii europeni la summitul lor de joi si vineri, conform Agerpres. Putin a anuntat ca Rusia nu va mai accepta plati in dolari sau euro pentru livrarile sale de gaze naturale…