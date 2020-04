Germania anunță introducerea în CARANTINĂ OBLIGATORIE a românilor care se duc să muncească Cabinetul de criza al guvernului german pentru combaterea coronavirusului a recomandat luni instituirea carantinei obligatorii de 14 zile pentru cetatenii reveniti din strainatate, relateaza agentiile DPA si AFP. Romanii care se duc sa munceasca sezonier in Germania vor fi cei mai afectați. Masura carantinei ar urma sa se aplice incepand cu 10 aprilie cetatenilor germani reveniti in tara, precum si rezidentilor straini sau cetatenilor statelor Uniunii Europene reveniti in Germania. Decizia definitiva revine fiecaruia dintre cele 16 landuri germane. Nu se precizeaza daca este vorba despre… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

