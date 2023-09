Stiri pe aceeasi tema

- Germania va introduce saptamana aceasta controale extinse la frontierele cu Polonia și Republica Ceha pentru a reduce migrația ilegala, a declarat miercuri ministrul de Interne, in condițiile in care creșterea numarului de migranți care sosesc in țara scoate la iveala fisurile

- Seful diplomatiei italiene Antonio Tajani si-a exprimat luni satisfactia in legatura cu “solidaritatea” franceza in problema migrantilor si a criticat Germania, acuzata ca finanteaza ONG-uri care ajuta migrantii in tara sa, noteaza AFP, potrivit agerpres.ro. “Trebuie sa facem fata impreuna problemelor,…

- Un roman a fost dat disparut in Germania. Barbatul ar fi vrut sa vina acasa și era impreuna cu alte trei persoane atunci cand se intorcea din Franța. Mama lui este cea care a alertat autoritațile, spunand ca nu mai știe nimic de fiul ei.

- ATO anunta ca in 2024 va desfașura cel mai mare exercițiu militar de dupa Razboiul Rece, in care vor fi implicati 41.000 de militari, 500-700 de aeronave și peste 50 de nave. Exercitiul se va derula in Germania, Polonia și Țarile Baltice in februarie 2024, potrivit Financial Times, scrie observatornews.ro…

- Slovacia va repartiza circa 500 de soldati pentru a ajuta politia de frontiera sa controleze afluxul in crestere de migranti clandestini, in special sirieni, care vin dinspre Ungaria si incearca sa ajunga in statele mai bogate din vestul Europei, a declarat miercuri premierul slovac Ludovit Odor, potrivit…

- Locuitorii orașului Titu sunt invitați sambata seara la un concert de muzica populara romaneasca tradiționala. Incepand cu ora 19.00, la Sala de Festivitați a Liceului Iancu C. Vissarion va concerta Ansamblul Promoroaca din Germania, coordonat de maestrul Ionel Chirița. Se anunța un spectacol de zile…

- Cele 27 de state membre UE incearca sa ajunga la o pozitie comuna cu privire la reformele preconizate pentru organizarea pietei energiei electrice a UE, insa o serie de tari importante precum Germania si Franta nu reusesc sa cada de acord asupra unor elemente precum regulile care ar urma sa se aplice…

