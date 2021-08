Stiri pe aceeasi tema

- Germania a evacuat aproape 3.000 de oameni originari din 43 de tari de pe aeroportul din Kabul, in timp ce Statele Unite au scos in numai 24 de ore 10.400 de persoane din Afganistan, relateaza Reuters. Printre cei evacuati de Germania se afla 143 de germani, in jur de 1.800 de afgani si circa 350…

- ​Sapte persoane si-au pierdut viata în haosul care înconjoara aeroportul din Kabul, a anuntat duminica Ministerul britanic al Apararii, în conditiile în care zeci de mii de persoane încearca cu disperare sa fuga din tara dupa preluarea puterii de catre talibani, relateaza…

- Sapte persoane si-au pierdut viata in haosul care inconjoara aeroportul din Kabul, a anuntat duminica Ministerul britanic al Apararii, in conditiile in care zeci de mii de persoane incearca cu disperare sa fuga din tara dupa preluarea puterii de catre talibani, relateaza dpa, Reuters si AFP. „Conditiile…

- Un civil german a fost impuscat vineri in timp ce se indrepta spre aeroportul din Kabul, dar starea sanatatii sale nu este ingrijoratoare si el va fi in curand evacuat din Afganistan, a anuntat un purtator de cuvant al guvernului de la Berlin, citat de Reuters. ''Un civil german a fost ranit de un…

- Un civil german a fost impuscat vineri in timp ce se indrepta spre aeroportul din Kabul. Starea sanatatii sale nu este ingrijoratoare si el va fi in curand evacuat din Afganistan, a anuntat un purtator de cuvant al guvernului de la Berlin, citat de Reuters. Incidentul arata, insa, cat de tensionata…

- In total 12 oameni au fost ucisi pe si langa aeroportul din capitala afgana Kabul, potrivit talibanilor si unor oficiali ai NATO, de cand miscarea talibana a cucerit orasul, duminica, declansand panica printre persoanele ingrijorate care incearca sa plece din Afganistan, informeaza joi Reuters. Decesele…

- Guvernul german a afirmat marți ca talibanii care au preluat puterea în Afganistan împiedica plecarea afganilor de pe aeroportul din Kabul, potrivit agenției AFP, citata de News.ro. „În jurul aeroportului din Kabul au fost amplasate amplasate posturi de securitate de…

- Cel putin cinci persoane au decedat luni in interiorul aeroportului din Kabul, in timp ce sute de persoane incercau sa intre cu forta in avioanele care parasesc capitala afgana, dupa preluarea puterii de catre talibani in Afganistan, informeaza Reuters, citeaza Agerpres.