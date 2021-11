Stiri pe aceeasi tema

- Grecia a anunțat marți ca va face obligatorie vaccinarea COVID-19 pentru persoanele cu varsta de peste 60 de ani, o masura drastica pentru țara care se confrunta cu o noua creștere a numarului de cazuri de coronavirus, transmite Reuters.Autoritațile au declarat ca vor impune o amenda de 100 de euro…

- Medicul Octavian Jurma estimeaza ca in Romania numarul persoanelor infectate cu virusul SARS CoV-2 va crește ușor in decembrie, iar valul 5 al pandemiei va incepe in februarie. In prezent, situația este mai grava decat se crede deoarece nu se fac teste, mai spune specialistul. “Oficial ne merge bine”…

- Va deveni Germania a doua democrație occidentala, dupa vecinul de la sud, Austria, care va institui vaccinarea obligatorie impotriva Covid-19? Doar doua treimi dintre germani au fost vaccinați, lasand națiunea de 83 de milioane de locuitori expusa unui al patrulea val-record de infecție cu varianta…

- A inceput o noua saptamana care pentru multe zone din Europa vine cu noi realitați. Austria este in carantina naționala, in Cehia au intrat in vigoare noi restricții pentru nevaccinați. In același timp, mulți oameni contesta restricțiile și au continuat violențele in strada.

- Austria urmeaza sa impuna vaccinarea obligatorie impotriva covid-19 - incepand de la 1 februarie -, a anuntat vineri cancelarul Alexander Schallenberg intr-o conferinta de presa in Tirol, in urma unor discutii c

- Austria va deveni prima țara din vestul Europei care va reintroduce lockdown total pentru a face fața unui nou val de infecții, scrie Reuters. Autoritațile anunța ca vaccinarea devine obligatorie...

- Cornel Filimon (corespondența speciala) Respinsa in nenumarate randuri de guvernul de la Berlin, ideea obligarii anumitor angajați sa se vaccineze revine in centrul atenției, incurajata de explozia de cazuri de COVID-19 in Germania, care consemneaza mai multe infecții ca niciodata de la izbucnirea crizei.…

- Helma Mihaela Koller-Jaziri, o femeie de 51 de ani, a fost data disparuta pe data de 21 septembrie, la doua zile dupa ce a plecat de la domiciliul mamei sale din Teremia Mare si n-a mai aparut. Femeia a fost gasita astazi in Austria. Autoritațile austriece au ajutat-o sa mearga in Germania, intrucat…