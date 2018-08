Germania: Angela Merkel, sub presiunea extremei drepte în privinţa migranţilor Extrema dreapta germana a mentinut presiunea asupra Angelei Merkel si a politicii sale privind migratia, organizand joi seara o noua manifestatie la Chemnitz, oras care a devenit epicentrul mobilizarii contra solicitantilor de azil din Germania, scrie AFP.



Contrar ultimelor manifestatii de duminica si luni din aceasta localitate din fosta RDG, actiunea de joi, care a reunit o mie de participanti, s-a desfasurat fara niciun incident.



Pe bannere erau mesaje precum "Ordine si securitate" sau "Poporul se ridica".



"In fiecare zi, vad oameni in varsta, tineri defavorizati,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

