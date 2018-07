Stiri pe aceeasi tema

- Italia ar fi avantajata daca Austria ar reintroduce controale la frontiera comuna, a declarat ministrul de interne Matteo Salvini, dupa ce Viena a anuntat marti ca este ‘pregatita sa ia masuri pentru protejarea’ granitelor tarii daca acordul intervenit luni seara in problema migrantilor in coalitia…

- Cancelarul german Angela Merkel saluta compromisul intre Uniunea Crestin-Democrata (CDU) si filiala sa bavareza, Uniunea Crestin-Sociala (CSU) privind imigratia, ce prevede crearea de centre de tranzit in Germania pentru deportarea azilantilor in tarile in care au fost inregistrati initial.

- Cancelarul german, Angela Merkel, si ministrul federal de interne, Horst Seehofer, au incheiat un acord de ultima ora in legatura cu politica de imigratie, pentru a mentine actuala coalitie guvernamentala, a informat agentia de presa dpa, citand surse din cadrul blocului conservator.AGERPRES/(AS…

- Cancelarul federal german, Angela Merkel, se confrunta cu o saptamana cruciala care ar putea decide chiar viitorul guvernului sau, in contextul in care are de-a face cu o criza privind politica de migratie atat in propria sa tara, cat si in strainatate, releva dpa international.

- Cancelarul german Angela Merkel se confrunta cu o saptamana cruciala care ar putea decide viitorul guvernului sau in contextul in care are de-a face cu o criza privind politica de migratie atat in tara, cat si in strainatate, relateaza dpa. Ea incearca sa aplaneze o disputa cu ministrul de interne Horst…

- Uniunea Crestin-Sociala (CSU) germana, partidul bavarez partener al Uniunii Crestin-Democrate (CDU) a cancelarului german Angela Merkel, i-a cerut luni acesteia din urma sa negocieze in doua saptamani o solutie europeana pentru problema migratiei, in lipsa unei asemenea solutii liderul CSU si totodata…

- Migratia este o problema ce necesita o solutie europeana, a insistat sambata cancelarul german Angela Merkel, refuzand sa faca vreun pas inapoi in disputa pe acest subiect cu aliatii ei conservatori bavarezi care ii ameninta existenta coalitiei guvernamentale, relateaza agentiile Reuters si EFE.…

- Presedinta Partidului Social Democrat german (SPD) a criticat Uniunea Crestin Sociala (CSU), formatiunea-sora din Bavaria a Uniunii Crestin Democrate (CSU) a Angelei Merkel, dupa ce CSU ar fi amenintat ca, sfidand-o pe sefa executivului, va autoriza politia sa inceapa sa-i respinga pe solicitantii…