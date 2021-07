Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul Germaniei Angela Merkel a cerut populatiei sa se vaccineze impotriva virusului de COVID-19, relateaza Reuters si AFP. Dinamica "exponentiala" a noilor infectari cu COVID-19 in Germania, mai ales din cauza raspandirii variantei Delta este ingrijoratoare.

- Organizatia Panamericana a Sanatatii (OPS) a anuntat, miercuri, o crestere dramatica a numarului de cazuri de Covid in Cuba, datorita variantei Delta. Potrivit lui Ciro Ugarte, seful situatiilor de urgenta din OPS, Cuba, o tara de 11 milioane de locuitori a cunoscut in aceasta saptamana un record de…

- Increderea populatiei Indoneziei in capacitatea presedintelui Joko Widodo de a gestiona epidemia de COVID-19 a scazut brusc, potrivit unui sondaj, in conditiile in care autoritatile incearca sa controleze un val de infectari cu coronavirus care a condus sistemul medical in pragul colapsului, relateaza…

- Germania a declarat vineri intreg teritoriul Spaniei zona de risc epidemiologic pentru transmiterea COVID-19, dupa ce rata infectarilor in aceasta tara a crescut mai mult decat dublu in numai o saptamana si varianta Delta mai contagioasa a coronavirusului se raspandeste rapid in randul adultilor…

- Moscova - epicentrul recrudescentei pandemiei de coronavirus determinata de varianta Delta, mult mai contagioasa - a anuntat vineri revenirea la telemunca pentru cel putin 30% dintre angajati, cu exceptia celor vaccinati cel putin cu o doza de ser impotriva COVID-19, relateaza AFP si Eho Moskvi.…

- Presedintele filipinez Rodrigo Duterte amenința ca îi va încarcera pe filipinezii care refuza sa se vaccineze împotriva COVID-19, într-un moment în care guvernul de la Manila încearca sa intensifice campania de vaccinare pentru a preveni raspândirea variantei…

- Zeci de muncitori au organizat, joi, un protest spontan la uzina Ford Motor Co din statul indian Tamil Nadu, din sudul Indiei, cerand concedii platite si beneficii pentru sanatate, in conditiile in care tara se confrunta cu o explozie de infectari cu coronavirus, informeaza Reuters.

- Rata relativ scazuta a vaccinarii anti-COVID-19 in Rusia de pana acum este legata de cerere, a declarat miercuri purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, adaugand ca aceasta va creste in concordanta cu cererea in timp ce furnizarea de doze este puternica si distributia se desfasoara in…