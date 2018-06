Stiri pe aceeasi tema

- Un dezacord a izbucnit luni in cadrul coalitiei conduse de cancelarul german, Angela Merkel, cu privire la politica migratorie, obligandu-l pe ministrul federal de interne sa amane anuntul unei reforme a dreptului de azil, transmite AFP, citata de Agerpres.

- Cancelarul german Angela Merkel si guvernul sau au fost pusi in cauza duminica intr-un vast scandal care zguduie de saptamani de zile biroul care se ocupa de gestionarea problemei miilor de migranti sositi in Germania incepand din 2015, scrie agerpres.ro.

- Partidul Alternativa pentru Germania (AfD, extrema dreapta) a cerut joi o ancheta parlamentara in legatura cu politica guvernului cancelarului Angela Merkel in materie de migratie, pe fondul unui scandal cu privire la incalcari ale prevederilor legale in acordarea azilului in timpul valului de refugiati,…

- Presedintele Klaus Iohannis va primi premiul "Franz Josef Strauss" din partea Fundatiei Hanns Seidel din Germania, pentru lupta impotriva coruptiei, consolidarea statului drept si a democratiei, relateaza agentia DPA, preluata de Mediafax.Fundatia Hanns Seidel este afiliata Uniunii Crestin-Sociale…

- Bundestagul (camera inferioara a parlamentului german) a respins vineri o motiune depusa de partidul populist de extrema-dreapta 'Alternativa pentru Germania' (AfD) prin care se cerea o reforma a masurilor de control la frontiere, relateaza vineri DPA. Parlamentari ai AfD au depus in Bundestag…

- Cele circa patru milioane de musulmani 'apartin de asemenea Germania, exact la fel cum si religia lor apartine Germaniei', a declarat Merkel, ce are frecvente contradictii cu fostul premier bavarez cu privire la imigratia din tarile musulmane.'Trebuie sa facem tot ce putem pentru a face…

