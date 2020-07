Stiri pe aceeasi tema

- BUCURESTI, 9 iul – Sputnik, Doina Crainic. In cartierul West Dulwich din sudul Londrei a fost chemata politia miercuri, dupa ce a fost raportat un incident sangeros, fiind vorba de o crima prin injunghiere in Seeley Drive, potrivit mylondon.news. © REUTERS / KAI PFAFFENBACHAtac armat in Germania:…

- Ministerul de Externe german l-a convocat joi pe ambasadorului rus la Berlin sa dea explicatii cu privire la un atac cibernetic care a vizat in 2015 Camera Deputatilor si biroul parlamentar al cancelarului Angela Merkel, informeaza France Presse si DPA. Acest atac cibernetic, despre care…

- Angela Merkel a primit „cadou” opiatra funerara cu un mesaj critic la adresa masurilor luate inpandemia de coronavirus. Mai exact, o copie a unei pietre funerare afost lasata de persoane necunoscute in fața biroului ei decircumscripție, relateaza Agerpres.Pe obiect era pusa o masca iar piatra era inconjurata…

- CHIȘINAU, 13 mai – Sputnik. In cadrul conferinței de presa organizata de Agenția Internaționala de Presa "Rossia Segodnea" au fost prezentate informații despre modul in care s-a desfașurat proiectul "Regimentul Nemuritor online". Cei care au dorit sa participe la acțiune au fost in numar mare – peste…

- Secretarul Justitiei statului american Georgia (sud) a cerut o ancheta federala cu privire la modul in care a fost gestionat omorul unui tanar de culoare care facea jogging, care a provocat o emotie putermica in Statele Unite, relateaza AFP, potrivit news.ro.Ahmaud Arbery, in varsta de 25…

- Serviciul de informatii al armatei ruse GRU pare sa fi intrat in posesia mai multor e-mailuri ale biroului parlamentar al cancelarului Angela Merkel in urma unui atac cibernetic comis in 2015 impotriva parlamentului german, informeaza vineri publicatia Der Spiegel, fara a cita surse, transmite Reuters.…

- Germania se pregateste pentru reluarea campionatului national de fotbal incepand din aceasta luna, cu portile inchise, conform unui proiect de acord intre cancelarul Angela Merkel si autoritatile regionale, obtinut miercuri de AFP.

- Cei 28 de romani au fost plasați in carantina, iar starea lor de sanatate este buna. Pana acum, muncitorii nu au apelat la ambasada Romaniei la Haga pentru asistența consulara, anunța MAE, intr-un comunicat.Este al doilea caz de infectare a unui grup de muncitori romani de la un abattor, dupa cazul…