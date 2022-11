Germania, analiză sumbră: Țara se îndreaptă spre recesiune Analistii financiari au avertizat ca Germania se indreapta spre recesiune, informeaza Rador. Aceasta informație vine in conditiile in care noile cifre indica o scadere a cerintei pentru export si tara sufera din cauza costurilor mari la energie. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

