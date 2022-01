Germania amână vaccinarea obligatorie Vaccinarea obligatorie nu va putea intra in vigoare pana in mai sau iunie – cel mai devreme, si nicidecum la inceputul lunii martie, asa cum a promis noul cancelar Olaf Scholz. Unul dintre motive il reprezinta sesiunile parlamentului care, cu exceptia plenurilor extraordinare, nu vor permite ca legea pe aceasta tema sa fie adoptata mai […] The post Germania amana vaccinarea obligatorie first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

