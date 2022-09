Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Olaf Scholz i-a spus președintelui ucrainean Vladimir Zelenski, in timpul unei conversații telefonice, ca Berlinul va continua sa sprijine Kievul. Despre aceasta anunța TASS cu referire la declarația guvernului german. {{640490}}Se observa ca Germania, in special, va continua sa ofere…

- Marți, 20 septembrie, cancelarul german Olaf Scholz a declarat la New York, ca Putin va renunta la ”ambitiile sale imperiale” care risca sa distruga Ucraina si Rusia doar daca recunoaste ca nu poate castiga razboiul, transmite Reuters și Agerpres . „De aceea nu vom accepta nicio pace dictata de Rusia…

- Cancelarul german Olaf Scholz a declarat marti ca presedintele rus Vladimir Putin va renunta la ”ambitiile sale imperiale” care risca sa distruga Ucraina si Rusia doar daca recunoaste ca nu poate castiga razboiul, transmite miercuri Reuters. ”De aceea nu vom accepta nicio pace dictata de Rusia si de…

- Cancelarul german Olaf Scholz i-a promis premierului ucrainean Denis Smigal, cu care s-a intalnit duminica la Berlin, ca Germania ''nu va ceda in sprijinul ei fata de Ucraina'' pe plan militar, politic, financiar si umanitar, in timp ce in orasul Koln circa doua mii de membri ai diasporei ruse au…

- PSD cere intr-un comunicat de presa emis luni reluarea discuțiilor in coaliția de guvernare cu PNL și UDMR pentru plafonarea prețurilor la energie. ”Se impune reluarea, la nivelul coaliției de guvernare, a discuțiilor privind aplicarea reglementarii prețurilor la energie și gaze in Romania, pe o perioada…

- Excedentul de cont curent al Rusiei a ajuns la un nivel record in trimestrul al doilea, de 70,1 miliarde de dolari, pe masura ce cresterea exploziva a veniturilor rezultate din exporturile de energie si materii prime a contribuit la contracararea impactului sanctiunilor impuse Moscovei de SUA si Europa…