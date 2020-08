Stiri pe aceeasi tema

- Medicii de la Spitalul Charite din Berlin au declarat, luni, ca datele clinice indica faptul ca liderul opoziției din Rusia, Aleksei Navalnii, prezinta „urme de otravire”, potrivit Reuters. De asemenea,...

- Criticul Kremlinului, Aleksei Navalnii, va supravietui otravirii, anunta fondatorul ONG-ului care l-a transportat in Germania. Pe de alta parte, spitalul Charite din Berlin, unde este internat politicianul, nu a oferit detalii despre starea lui de sanatate, scrie Mediafax. „Aleksei Navalnii va supravietui…

- Guvernul german considera "destul de probabil" ca opozantul rus Alexei Navalnii, spitalizat in coma la Berlin, sa fi fost otravit, a declarat luni purtatorul de cuvant al executivului, potrivit Agerpres, care citeaza AFP si Reuters."Este vorba de un pacient care, destul de probabil, a fost victima unui…

- Alexei Navalnii, care se zbate intre viata si moarte, este sub protectia politiei germane, in spitalul din Berlin unde este tratat in urma unei presupuse otraviri, a relatat Agerpres.Biroul Federal de Investigatii Criminale este responsabil cu protectia oficialilor guvernamentali germani, dar si a invitatilor…

- Rusia și-a dat acordul ca opozantul Aleksei Navalnii sa fie transferat la un spital din Berlin, dupa ce soția acestuia a trimis o scrisoare Kremlinului, scrie Reuters. Vineri dupa-amiaza, medicii ruși și-au dat acceptul ca Navalnii sa fie preluat de medicii germani și dus la Berlin, dupa ce anterior…

- Doctorii rusi s-au razgandit si vor permite transportul lui Aleksei Navalnii in Germania dupa ce acestia ar fi fost lasati sa examineze starea acestuia si familia opozantului rus a facut apel la presedintele rus Vladimir Putin sa intervina pentru transferul sau.

- Sotia opozantului rus Aleksei Navalnii, spitalizat la reanimare in Siberia dupa ce, potrivit apropiatilor sai, a fost otravit, i-a cerut vineri presedintelui Vladimir Putin sa permita transferul sotului sau in Germania pentru a primi ingrijiri medicale, relateaza AFP si Reuters, citate de Agerpres .…

- „Nicio otrava” nu a fost descoperita in organismul lui Aleksei Navalnii, liderul opozitiei ruse internat la reanimare intr-un oras din Siberia, a anuntat vineri unul dintre medicii-sefi ai institutiei, care a precizat ca starea pacientului este inca „instabila” și nu permite transferarea lui in Germania.