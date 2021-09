Stiri pe aceeasi tema

- Social democrații germani au obținut majoritatea voturilor in alegerile naționale de duminica, impunandu-se la limita in fața coaliției de centru-dreapta a Angelei Merkel in cursa care in care va fi decis viitorul cancelar al celei mai mari economii europene. ACTUALIZARE ora 8:00: Dupa numaratoarea…

- Nu mai este timp pentru ca blocul conservator din Germania sa intoarca rezultatele sondajelor ce indica o infrangere istorica la alegerile din aceasta luna, a avertizat joi Markus Soder, liderul CSU, ramura bavareza a conservatorilor, citat de DPA.

- Candidatul social-democrat la functia de cancelar în perspectiva alegerilor parlamentare din Germania, Olaf Scholz, a anuntat ca este pregatit sa conduca guvernul într-o coalitie cu Verzii, transmite duminica DPA.Scholz a spus ca niciodata nu a existat ''niciun dubiu''…

