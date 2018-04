Germania ajunge, în cel mult trei luni, în pragul recesiunii Indicatorul institutului este acum portocaliu - aflat la mijlocul grilei de avertizare - pentru prima data din martie 2016. Acesta acopera o serie de date care au semnalat scaderi in trecut, incluzand comenzile din fabrica, increderea in afaceri si rata dobanzilor. Riscul - se arata in raport - este ca incertitudinea care rezulta din pietele financiare poate avea un efect de auto-intarire asupra economiei reale, potrivit Bloomberg.



„Volatilitatea pe pietele financiare, care a fost evidenta de cateva luni, este acum insotita de o deteriorare semnificativa a sentimentului si a productiei… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- O scadere dramatica a productiei industriale si o deteriorare a indicatorilor de incredere i-au determinat pe specialistii unuia dintre cele mai mari think-tank-uri din lume sa emita un avertisment cu privire la riscul unei recesiuni in cea mai puternica economie europeana, potrivit Bloomberg.…

- Scaderea ratei somajului in Germania a continuat in martie pe masura ce companiile din cea mai puternica economie e Europei au dat un impuls fortei lor de munca pentru a tine pasul cu comenzile, scrie Bloomberg. Rata somajului a scazut cu 5,3% in luna martie a anului acesta, a spus Agentia…

- In perioada analizata, leul a avut o evolutie calma fata de euro. Volatilitatea dolarului si francului elvetian a fost mai mare, influentata de nivelul aversiunii fata de risc de pietele internationale. Miscarile cursului euro s-au limitat la culoarul 4,6650 – 4,6659 lei. Media de la sfarsitul intervalului…

- Acțiunile Amazon au depașit, pentru prima data pragul de 1.500 de dolari, inregistrand nivelul record de 1.503,49 dolari, potrivit CNBC Bloomberg. Titlurile gigantului american in domeniul comertului online si-au revenit complet dupa recentele turbulente de pe pietele financiare si inregistreaza…

- UPDATE Principalii indici ai bursei de pe Wall Street, Dow Jones Industrial Average si S&P 500 Index, au inregistrat in timpul sedintei de tranzactionare de luni cel mai semnificativ declin din 2011. Scaderea s-a propagat și pe piețele din Asia și Europa, bursele deschizand ședințele pe pierdere…

- UPDATE Principalii indici ai bursei de pe Wall Street, Dow Jones Industrial Average si S&P 500 Index, au inregistrat in timpul sedintei de tranzactionare de luni cel mai semnificativ declin din 2011. Scaderea s-a propagat și pe piețele din Asia și Europa, bursele deschizand ședințele pe pierdere…