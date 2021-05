Germania: Agenţia de spionaj extern îşi sporeşte prezenţa pe reţelele de socializare Agentia de spionaj extern din Germania (BND) si-a lansat luni propriul cont pe Instagram, o retea de socializare populara in randul adolescentilor si tinerilor, relateaza DPA. Prima postare a fost 'Salutari din Berlin-Mitte', Mitte fiind cartierul din centrul capitalei germane unde isi are sediul BND. Agentia a luat decizia de a se lansa pe Instagram in incercarea de a atrage tineri recruti. Un angajator modern trebuie sa fie prezent acolo unde isi petrec timpul tineri stralucitori, a declarat pentru DPA, la Berlin, presedintele BND, Bruno Kahl. Initiativa este o usoara schimbare de strategie,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

