Germania, afectată vara aceasta de cea mai severă secetă din ultimii peste 100 de ani Temperaturile maxime extreme, absenta precipitatiilor si cerul senin au dominat in aceasta vara vremea din Germania, a anuntat serviciul german de meteorologie (DWD) in cadrul unei prezentari sustinuta inaintea prezentarii unui raport preliminar pe aceasta tema, relateaza Xinhua. Vara aceasta a fost a doua cea mai calduroasa din istoria inregistrarilor meteorologice, incepute in 1881, cu o temperatura medie la nivel national de 19,3 grade Celsius. In 2003 valorile de temperatura au fost mai mari decat cele inregistrate in aceasta vara, cu o medie de 19,7 grade Celsius. In medie, 130 litri de precipitatii… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

