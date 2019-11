Germania adoptă vaccinarea obligatorie împotriva rujeolei Parlamentul federal german a aprobat, joi, o lege prin care vaccinarea copiilor împotriva rujeolei va deveni obligatorie începând de la data de 1 martie 2020, informeaza site-ul agenției de știri DPA, citat de Mediafax.



În Bundestag, 459 de parlamentari au votat în favoarea propunerii, 89 au fost împotriva, iar 105 s-au abținut. Astfel, potrivit noii legi, parinții vor trebui sa demonstreze ca și-au vaccinat copiii înaintea înscrierii la gradinița sau la școala.



În cazul în care nu vor putea dovedi ca și-au vaccinat copiii,…

