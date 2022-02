Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Olaf Scholz a afirmat joi ca in continuare crede ca Rusia dispune de forte suficiente la granita cu Ucraina pentru o invazie in aceasta tara, transmite dpa. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Cancelarul german Olaf Scholz a respins marti, la Kiev, solicitarea Rusiei cu privire la neaderarea Ucrainei la NATO, amintind ca nu exista niciun plan in acest sens pe agenda Aliantei Nord-Atlantice.

- Cancelarul german, Olaf Scholz, a declarat luni in capitala Ucrainei ca admiterea acestei tari in NATO nu se afla pe agenda organizatiei, in pofida a ceea ce sugereaza Rusia in cererile ei privind garantiile de securitate, insa presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a apreciat ca securitatea…

- Presedintele american Joe Biden s-a intalnit cu cancelarul german Olaf Scholz si a afirmat ca intalnirea a fost "foarte productiva" si ca discutiile despre "descurajarea amenintarilor Rusiei impotriva Ucrainei” au fost pe ordinea de zi, noteza news.ro. "Germania cu Statele Unite, impreuna…

- Cancelarul german Olaf Scholz a plecat duminica spre Washington, incercand sa ii asigure pe americani ca tara sa este alaturi de Statele Unite si de alti parteneri NATO pentru a se opune oricarei agresiuni rusesti impotriva Ucrainei, informeaza Mediafax. Scholz a declarat ca Moscova va plati…

- Cancelarul german, Olaf Scholz, a anuntat miercuri seara ca va merge „in curand” la Moscova pentru discutii cu presedintele rus, Vladimir Putin, in incercarea de a dezamorsa criza din jurul Ucrainei, noteaza AFP. „Voi merge in Statele Unite”, la 7 februarie, unde este programata o intalnire cu presedintele…

- Cancelarul german Olaf Scholz s-a intalnit cu presedintele francez Emmanuel Macron. Ambii lideri spun ca vor o Europa puternica si suverana. „Ne asteptam la pasi clari din partea Rusiei, pentru a detensiona situatia cu Ucraina”, a afirmat cancelarul Germa

- Liderii Statelor Unite si mai multor tari europene, printre care Germania si Franta, au afirmat luni, in cursul unei videoconferinte, sprijinul lor "fara rezerve" pentru integritatea teritoriala a Ucrainei si au promis Rusiei "consecinte foarte grele" in cazul unei "agresiuni" impotriva acestei tari,…