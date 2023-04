Stiri pe aceeasi tema

- Diplomatul cu cel mai inalt rang al Chinei Wang Yi ”spera si crede” ca Germania va sprijini ”reunificarea pasnica” a Chinei cu Taiwanul, a anuntat sambata ministerul chinez de Externe, intr-un comunicat, transmite Reuters, potrivit news.ro.Wang a facut aceste remarci la o intalnire cu ministrul german…

- Ministrul german de Externe, Annalena Berbock, a indemnat China sa influențeze Rusia pentru a pune capat cit mai curind posibil conflictului din Ucraina. Ea a facut aceasta declarație vineri, in cadrul unei conferințe de presa la Beijing, dupa discuțiile cu omologul sau chinez Qin Gang. "Vizita [președintelui…

- Europa nu trebuie sa inchida ochii la tensiunile dintre China și Taiwan, deoarece o escaladare militara in regiune ar fi "cel mai rau scenariu" pentru economia globala, a declarat joi ministrul german de externe Annalena Baerbock, informeaza Reuters, relateaza Rador.Vorbind in timpul unei vizite…

- Presedintele chinez, Xi Jinping, a denuntat, marti, presupusele actiuni ale Statelor Unite si ale aliatilor occidentali de subminare a Chinei, iar ministrul de Externe de la Beijing, Qin Gang, a avertizat asupra riscului unui conflict cu Washingtonul, indemnand Uniunea Europeana sa fie autonoma. „In…

- Germania este cel mai mare partener comercial al Chinei in Uniunea Europeana, și China a este cel mai important partener comercial al Germaniei de șapte ani, a declarat joi la Beijing, purtatorul de cuvant al Ministerului chinez de Externe, Mao Ning. Potrivit statisticilor oferite de Germania, volumul…

- Ministrul de Externe al Germaniei, Annalena Baerbock, a apreciat pozitia si demersurile Romaniei si a reconfirmat „sprijinul puternic si implicarea activa si concreta a tarii sale in directia continuarii procesului de extindere al Spatiului Schengen, prin aderarea Romaniei la o data cat mai apropiata”,…

- In cursul serii de duminica, ministrul german de Externe a facut public o declarație care a luat prin surprindere pe toata lumea. Astfel, Annalena Baerbock a dezvaluit in direct poziția Germaniei in ceea ce privește livrarea tancurilor nemțești in Ucraina, de catre statele aliate. Noua decizie transmisa…

- ”Inca trebuie sa facem fata unei incertitudini ridicate, dar cred ca perspectivele economice se imbunatatesc”, a declarat Lindner intr-un interviu acordat CNBC la Davos, la Forumul Economic Mondial. El a adaugat ca este mai optimist cu privire la 2023 si 2024 decat acum cateva luni. ”Exista o oportunitate…