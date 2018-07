Cancelarul german Angela Merkel se va intalni joi cu liderii celor trei partide care formeaza coalitia sa de guvernare pentru discutii cu mize mari privind proiectul de acord pe tema migratiei la care a ajuns in aceasta saptamana cu ministrul sau de interne Horst Seehoffer, relateaza agentia dpa.



Acordul face apel la infiintarea unor asa-numite centre de tranzit in apropiere de granita sudica a Germaniei pentru cazarea unor grupuri de solicitanti de azil, sub supravegherea politiei, in timp ce este verificat statutul lor.



Partidul Social-Democrat (SPD), partener din coalitia…