Cabinetul cancelarului Angela Merkel a convenit miercuri sa permita unui numar limitat de membri de familie sa se alature migrantilor aflati in Germania. Decizia pune capat unei indelungate dispute intre partidele din coalitia guvernamentala, relateaza Reuters.



Conform noilor prevederi, din august, in fiecare luna un total de 1000 de rude apropiate ale migrantilor cu "statut subsidiar" - care se bucura de un nivel de protectie redus fata de cei care au obtinut statutul de refugiat - vor putea veni in Germania, din ratiuni umanitare. Este vorba in principal de soti sau sotii, minori…