Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Olaf Scholz a decis sa trimita Ucrainei tancuri Leopard 2 si sa permita altor tari, cum ar fi Polonia, reexportul catre Kiev al acestor blindate produse in Germania, anunta marti revista Der Spiegel, preluata de Reuters și citata de Agerpres.

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat ca a purtat discuții cu noul șef al Ministerului german al Apararii, Boris Pistorius, in cadrul carora au discutat in mod pozitiv problema aprovizionarii Ucrainei cu tancuri Leopard. Șeful alianței a prezis ca Germania va lua in curind o decizie…

- Cancelarul german Olaf Scholz, aflat sub presiune pentru a permite expedierea tancurilor de fabricație germana catre Ucraina, a declarat ca toate deciziile privind livrarile de arme vor fi luate in coordonare cu aliații, transmite Reuters. Scholz, intrebat duminica la o conferința de presa la Paris…

- Cancelarul german Olaf Scholz a declarat ca Germania va continua sa susțina Ucraina. Afirmația vine la cateva zile dupa ce aliații occidentali au temperat speranțele Ucrainei de a primi un transport rapid de tancuri de lupta. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Varșovia și alți aliați din NATO au cerut insistent Germaniei sa le dea unda verde pentru a trimite tancurile fabricate in Germania in Ucraina, in condițiile oficialii de la Kiev cer tot mai mult armament greu, esențial in confruntarea cu Rusia.

- Cancelarul german Olaf Scholz este dispus sa permita ca tancurile de lupta Leopard sa fie livrate Ucrainei in anumite conditii, potrivit informatiilor aparute miercuri in presa germana, informeaza dpa, conform Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Cancelarul german Olaf Scholz a afirmat, intr-o declarație facuta luni la un eveniment al Partidului Social-Democrat -citat de Reuters – ca ramane convins de necesitatea ca Germania sa-și coordoneze cu aliații sai livrarile de arme catre Ucraina. Precizarea vine in contextul presiunilor asupra Berlinului…

- Cancelarul german Olaf Scholz a reafirmat luni ca este in continuare convins de necesitatea unei coordonari cu aliatii in privinta livrarilor de arme pentru Ucraina, in timp ce presiunea se accentueaza asupra Berlinului pentru a trimite tancuri de asalt Leopard 2 Kievului, potrivit Reuters. Fii…