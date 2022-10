Germania acceptă grupul chinez Cosco în acționariatul portului din Hamburg Guvernul german a autorizat miercuri o participatie controversata a Cosco, un grup chinez in exploatarea unui terminal portuar, la Hamburg, insa a limitat partea cedata – de la 35% la mai putin de 25% – si a invocat protectia ”securitatii ordinii publice”, relateaza AFP. Grupul chinez Cosco va putea achizitiona doar mai putin de 25% din acest terminal, si nu 35% cat viza, a anuntat intr-un comunicat Ministerul german al Economiei. ”Acest lucru va impiedica preluarea unei participatii strategice”, subliniaza ministerul.The post Germania accepta grupul chinez Cosco in acționariatul portului din… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Livrarile de gaze rusesti prin punctul de intrare Tarvisio vor fi la zero pentru 1 octombrie, a declarat sambata Eni, cel mai mare importator de gaze rusesti din Italia, intr-un comunicat pe site-ul sau. Grupul italian a adaugat ulterior ca nu va primi niciunul dintre importurile solicitate pentru 2…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, intr-un interviu pentru Antena 3, ca este „puțin probabil” sa candideze la Președinție și a spus din nou ca ar propune ca PSD sa poata accepta o persoana care nu este din partid. Marcel Ciolacu a precizat din nou ca ar accepta funcția de premier, dar a spus…

- Guvernul de la Varșovia va cere oficial Germaniei despagubiri pentru invazia si ocupatia nazista din cel de-Al Doilea Razboi Mondial, iar suma estimata se ridica la 6.200 de miliarde de zloți, adica peste 1.300 de miliarde de dolari, relateaza Reuters . Anunțul a fost facut joi, 1 septembrie, de Jaroslaw…

- Constructia unei a treia conducte de gaze intre Spania si Franta ar costa cel putin 3 miliarde de euro (3 miliarde de dolari) si ar dura ani de zile sa fie finalizata, fiind o optiune mai putin atractiva pentru a raspunde preocuparilor legate de aprovizionarea Europei decat noile terminale pentru…

- ”Perspectivele pentru dezvoltarea economiei sunt in prezent considerabil de sumbre”, a spus ministerul in raportul sau lunar din august, adaugand ca luna a fost marcata de ”un grad ridicat de incertitudine”. ”Livrarile de gaze semnificativ mai scazute din Rusia, cresterile persistente ale preturilor…

- Incepand de la 1 octombrie, intreprinderile vor putea sa incaseze cu 2,4 mai multi eurocenti pe kilowatt-ora de gaz, a anuntat luni organizatia gestionarilor retelei, Trading Hub Europe (THE). Cu tot cu TVA, 2,4 eurocenti pe KWh reprezinta 600 de euro in plus la factura anuala a unei familii cu doi…

- Ecologistul Robert Habeck, care este totodata ministrul Ptotectei Mediului, a prezentat inca din iulie masuri in vederea economisirii energiei. ”In afara (de aceste masuri), nu va mai trebui sa se incalzeasca la peste 19°C cladirile publice, bineinteles cu exceptia spitalelor si institutiilor sociale”,…

- Premierul Nicolae Ciuca a efectuat joi, 28 iulie, o vizita de lucru in Alba, unde a vizitat compania Cuprumin. Șeful executivului a anunțat cu aceasta ocazie ca profitul companiei se va indrepta catre autoritațile locale, o masura in premiera, dupa cum anunța Ciuca. „La inițiativa PNL a fost modificat…