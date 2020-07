Germania: Abatorul Toennies a reluat activitatea; Berlinul şi landurile vor autoriza 'interdicţii de ieşire' zonale la apariţia de focare Cel mai mare abator al grupului german Toennies, situat in orasul Rheda-Wiedenbrueck din vestul tarii, si-a reluat productia joi dupa ce depistarea unui focar de coronavirus printre lucratori a dus la reintroducerea masurilor de izolare pentru sute de mii de locuitori din regiune, transmite dpa.



Primul transport de porci a sosit la primele ore ale diminetii la abatorul situat in districtul Guetersloh din landul Renania de Nord - Westfalia.



Productia a fost oprita la mijlocul lunii iunie dupa ce in jur de 1.400 de lucratori au fost depistati cu coronavirus.



