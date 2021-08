Stiri pe aceeasi tema

- Germania a trimis luni o fregata militara pentru prima sa misiune din ultimii 20 de ani in regiunea Indo-Pacific, cu riscul de a-si deteriora relatiile deja delicate cu China, relateaza AFP. ''Bayern'', nava militara cu o lungime de 139 de metri, a plecat cu peste 200 de soldati la bord din…

- China a prezentat marți un tren maglev – ce folosește forța electromagnetica pentru a se deplasa – capabil de o viteza maxima de 600 km / h, anunța presa de stat, citata de Reuters. Viteza maxima ar face ca trenul, dezvoltat de China și fabricat in orașul de coasta Qingdao, sa fie cel mai rapid vehicul…

- Gigantul german de curierat DHL colaboreaza cu dezvoltatorul bulgar de aeronave Dronamics pentru a lansa drone care sa livreze pachete între orașe și țari, relateaza Reuters.Perturbarile înregistrate la nivel global din cauza pandemiei de COVID-19, traficul aerian redus și blocajele…

- Un grup aeronaval condus de portavionul USS Ronald Reagan a intrat in Marea Chinei de Sud in cadrul unei misiuni de rutina, a informat marti marina Statelor Unite (U.S. Navy), intr-un context de amplificare a tensiunilor intre Washington si Beijing, care revendica cea mai mare parte a aceste zone maritime,…

- Liderii statelor G7 au indemnat China, la finalul summitului de la Cornwall, sa ”respecte drepturile omului” ale minoritații musulmane uigure din regiunea Xinjiang, precum și in Hong Kong, relateaza Agerpres , care citeaza AFP și Reuters. Aceștia s-au declarat in favoarea cooperarii cu Beijingul ”in…

- Autoritatile chineze au declarat joi ca un distrugator american, echipat cu rachete ghidate (din clasa Arleigh Burke), a intrat ilegal in apele lor teritoriale in Marea Chinei de Sud in zona insulelor disputate Paracels, pe care Beijingul le considera ca fiind sub suveranitatea sa, potrivit Reuters,…