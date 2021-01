Germania a trimis dosarul privind otrăvirea lui Navalnîi la Moscova Germania a trimis la Moscova mai multe elemente ale anchetei judiciare cu privire la presupusa otravire a opozantului Kremlinului, Alexei Navalnîi, chiar înainte de întoarcerea planificata a acestuia în Rusia, a declarat sâmbata guvernul german pentru AFP.

Biroul german competent "a raspuns la patru cereri de asistența juridica reciproca din partea procuraturii publice ruse în legatura cu atacul care l-a vizat pe Alexei Navalnîi", a declarat un purtator de cuvânt al Ministerului Justiției.

Opozant al puterii ruse, Alexei Navalnîi… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

