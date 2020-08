Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit dpa, autoritatile din Germania au anuntat, sambata, 2.034 de noi cazuri in ultimele 24 de ore. Ultima data, in Germania s-a inregistrat un bilant zilnic mai mare in 25 aprilie: 2.055 de cazuri. In total, in Germania s-au inregistrat 232.082 de infectari cu Covid-19. Au murit 9.267…

- Germania a inregistrat, sambata, o noua crestere semnificativa a numarului de persoane infectate cu coronavirus, numarul de cazuri noi din ultimele 24 de ore fiind cel mai mare de dupa 25 aprilie, scrie news.ro.Potrivit dpa, autoritatile sanitare din Germania au anuntat 2.034 de noi cazuri…

- Germania si Italia au inregistrat in ultimele 24 de ore cel mai mare numar de contaminari cu noul coronavirus din ultimele trei luni si jumatate, potrivit news.ro.Germania a raportat 1.707 noi cazuri de Covid-19, cel mai mare numar din 26 aprilie. Cresterea este influentata de cei care s-au…

- Spania a devenit tara europeana care a inregistrat cele mai multe cazuri de COVID-19 la fiecare 100.000 de locuitori in ultimele 14 zile, potrivit datelor actualizate marti de Centrul European de Prevenire si Control al Bolilor (ECDC), relateaza EFE, citat de agerpres.ro.

- Numarul de cazuri confirmate de infecție cu coronavirus in Germania a crescut cu 555, ajungand la un total de 215.891, a transmis duminica Institutul pentru boli infecțioase ”Robert Koch” (RKI).Potrivit statisticilor publicate, bilanțul deceselor asociate infecției cu noul coronavirus a crescut…

- Germania a inregistrat joi cel mai mare numar de cazuri noi de infectii zilnice cu coronavirus in ultimele trei luni, a anuntat institutul de boli infectioase al guvernului, citat de dpa și Agerpres.Institutul Robert Koch (RKI) a inregistrat 1.

- Localitatea Faget din județul Timiș este primul oraș din Romania care intra in carantina din cauza numarului mare de cazuri de Covid-19, inregistrat la o mie de locuitori. Fagetul are aproximativ 7000 de locuitori și va inregistrat 47 de cazuri de Covid-19. In plus plus alte trei sate din zona intra…

- Moldova a intrat in colaps sanitar. Incapacitatea statului sa-i opreasca pe oameni sa marcheze Pastele Blajinilor a generat o criza de proportii si o explozie de cazuri de COVID-19 fara precedent.