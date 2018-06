Germania a revizuit în jos obiectivul său climatic pentru anul 2020 Guvernul german a revizuit miercuri in jos previziunile pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera pana in anul 2020, renuntand la un obiectiv considerat nerealist inca de acum multi ani, informeaza AFP.



''In decursul ultimelor decenii, au fost mai multe nereusite in domeniul politicilor climatice care nu pot fi rezolvate intr-un timp limitat'', a recunoscut ministrul mediului, Svenja Schulze, din partea formatiunii social-democrate SPD, intr-un comunicat care prezinta noul plan climatic german.



Autoritatile de la Berlin se bazeaza de acum incolo…

Sursa articol: agerpres.ro

