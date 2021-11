Stiri pe aceeasi tema

- Politia germana a descoperit zece afgani ascunsi intr-un camion in landul Saxonia-Anhalt din estul Germaniei. Soferul camionului era din Romania. Soferul roman chemase serviciile de urgenta pentru ca a auz...

- Politia germana a descoperit zece afgani ascunsi intr-un camion in landul Saxonia-Anhalt din estul Germaniei, informeaza duminica dpa. Soferul camionului era din Romania. Soferul chemase serviciile de urgenta pentru ca a auzit zgomote venind din spatele camionului in timpul pauzei. In camionul…

- Germania se confrunta cu un pericol in crestere din partea extremistilor politici si criminalilor, printre alte amenintari, au atentionat sefii serviciilor de informatii ale acestei tari, informeaza miercuri dpa. "Nivelul de amenintare la adresa Germaniei din partea terorismului, extremismului si…

- Autoritațile germane anunța ca numarul refugiaților care au intrat in țara prin Polonia, pe „ruta Belarus”, a crescut semnificativ in ultimele luni, transmite digi24.ro , cu referire la Euronews.

- Descoperire in podul Casei Memoriale Herman Oberth din Medias Foto: Primaria Medias Mai multe obiecte care au aparținut savantului Hermann Oberth, considerat unul dintre parinții fondatori ai rachetei și ai astronauticii mondiale, au fost descoperite în timpul recentelor lucrari de reparații la…

- Germania, pol de stabilitate in epoca Merkel, intra intr-o faza mult mai imprevizibila, cu negocieri dificile pentru a forma urmatorul guvern in urma alegerilor legislative: atat social-democratii, castigatori cu un scurt avans, cat si conservatorii revendicand postul de cancelar, comenteaza AFP.…

- Guvernul de la Berlin estimeaza ca in Afganistan se mai afla intre 10.000 si 40.000 de afgani care lucreaza pentru organizatiile internationale de dezvoltare si care au dreptul sa fie evacuati in Germania daca se considera in pericol, a indicat marti cancelarul Angela Merkel,

- ​ Agenția Federala de Munca-Serviciile de Plasare Internaționala ZAV Berlin – Brandenburg – Germania, ca reprezentant al angajatorului german ofera, prin intermediul rețelei EURES Romania, 250 locuri de munca vacante in ocupația „taietor de carne și lucrator in producție” (valabilitatea ofertelor –…