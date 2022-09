Germania a realizat cea mai mare captură de heroină din istoria sa: drogurile veneau din Iran și ajungeau în portul Hamburg Patru persoane au fost arestate in urma celei mai mari capturi de heroina facute vreodata in Germania, a anuntat vineri procuratura germana, citata de Reuters si dpa, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

