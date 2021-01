Stiri pe aceeasi tema

- In prima zi a noului an autoritatile de sanatate din Germania au raportat 12.690 noi infectari cu coronavirus si 336 de decese legate de COVID-19, un bilant mai scazut decat in zilele anterioare, relateaza sambata dpa si Reuters, potrivit Agerpres. Totusi, interpretarea datelor este dificila…

- Germania a raportat un nou record de decese cauzate de COVID-19 in ultimele 24 de ore, chiar inainte ca liderii celor 16 state federale sa aiba o intrevedere cu cancelarul Angela Merkel pentru a discuta despre o posibila relaxare a restricțiilor de Craciun și Anul Nou, transmite Reuters, citata de HotNews.ro.Astfel,…

- Un nou record de peste 120.000 de noi infectari cu Covid-19 a fost inregistrat joi in SUA, unde epidemia este in creștere de aproximativ doua saptamani, potrivit datelor furnizate de Universitatea Johns Hopkins, anunța AFP, citata de hotnews . In SUA au fost identificate 123.085 de cazuri noi intre…

- India a depașit opt ​​milioane de cazuri de coronavirus, conform Guvernului indian. Țara asiatica este a doua cea mai afectata de pandemie dupa Statele Unite, cu aproape 9 milioane de cazuri. India are, de asemenea, un total de peste 120.000 de decese atribuite oficial Covid-19, comparativ cu aproape…

- Germania a inregistrat un nou record de infectari cu noul coronavirus intr-o singura zi. Institutul Robert Koch pentru controlul bolilor a anuntat joi 11.287 de noi cazuri, relateaza DPA si AFP, citate de Agerpres.ro. Numarul este cu aproape 3.700 de cazuri mai mare decat cel inregistrat miercuri.Precedentul…

