- Vaccinul anti-Covid reprezinta singura șansa de scapa de pandemie, susțin mulți dinte oamenii de știința. Mai multe țari au inceput deja demersurile pentru achiziția acestui ser. Germania a incheiat un acord pentru achizitia a 5 milioane de doze dintr-un viitor vaccin vectorial anti-coronavirus. Conform…

- Pfizer și BioNTech, ce colaborau deja pentru dezvoltarea de vaccinuri antigripale pe baza mRNA, se așteapta sa produca anul acesta 50 de milioane de doze din vaccinul anticovid (cu care sa protejeze 25 de milioane de oameni) și pana la 1,3 miliarde de doze anul viitor, conform Reuters. Vaccinul, intitulat…

- Vaccinul experimental al companiei CureVac impotriva COVID-19 a generat un raspuns imun la subiecti umani, a anuntat luni compania germana de biotehnologie care se apropie astfel de debutul testarii pe scara larga in acest an, in contextul in care cursa pentru stoparea pandemiei se incinge, relateaza…

- Presedinta Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen a anuntat joi, 29 octombrie, ca Uniunea Europeana va mobiliza 220 de milioane de euro pentru finantarea transferurilor de pacienti cu COVID-19 dintr-o tara in alta, pentru a sustine spitalele suprasolicitate din cele mai afectate state membre de…

- Vaccinul anti-COVID-19 realizat de producatorul farmaceutic AstraZeneca in colaborare cu Universitatea Oxford din Marea Britanie pare sa dea mai puține efecte adverse la batrani decat la tineri. Vaccinul ar produce un raspuns imun similar atat la tineri, cat și la batrani – insa in cazul acestora din…

- Germania face pregatiri pentru a incepe campania de vaccinare anti-COVID-19 inainte de sfarsitul anului, potrivit cotidianului Bild de vineri, preluat de Reuters, scrie agerpres.ro. Ministerul federal al Sanatatii are in plan sa infiinteze 60 de centre speciale de vaccinare pentru a se asigura ca…

- Compania de biotehnologie IDT Biologika devine a treia companie germana de profil, dupa BioNTech si CureVac, care poate testa pe oameni un vaccin experimental impotriva noului coronavirus, dupa ce a obtinut avizul in acest sens al organismului german de reglementare a vaccinurilor, informeaza agenția…