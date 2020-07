Germania a platit aproape un miliard de dolari in ultimul deceniu pentru prezenta pe teritoriul sau a fortelor militare americane, arata date preluate de dpa de la Ministerul de Finante de la Berlin. Statele Unite achita insa costuri mult mai mari pentru trupele stationate in Germania, ale caror efective sunt in prezent de aproape 35.000. Conform Departamentului Apararii de la Washington, numai pentru 2020 s-au alocat in bugetul publicat anul trecut 8,125 miliarde de dolari, adica de 55 de ori mai mult decat efortul financiar al Germaniei in 2019, care a fost de 132,4 milioane de euro. Subiectul…