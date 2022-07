Stiri pe aceeasi tema

- Germania va inceta complet sa mai cumpere carbune rusesc de la 1 august și petrol rusesc de la 31 decembrie, marcand o schimbare majora in ceea ce privește sursa de aprovizionare cu energie a țarii, a declarat ministrul adjunct de finanțe Joerg Kukies la o conferința la Sydney, potrivit Reuters.…

- Germania nu va mai cumpara carbune rusesc de la 1 august, iar achizitiile de petrol rusesc vor inceta la data de 31 decembrie. Este o schimbare majora a surselor din care se aprovizioneaza cu energie prima economie europeana, a declarat miercuri secretarul de stat in Ministerul german de Finante, Joerg…

- Germania, care se confrunta cu o scadere a livrarilor de gaze rusesti, a luat o serie de masuri de urgenta pentru a-si asigura aprovizionarea. Printre acestea se numara utilizarea sporita a centralelor pe carbune pentru a genera energie electrica, a anuntat duminica guvernul, informeaza lalibre.be.

- Confruntata cu recentele reduceri ale livrarilor de gaz rusesc, Germania se va orienta catre carbune, in ciuda promisiunilor facute ecologiștilor. Mai mult carbune pentru a reduce dependența de gazul rusesc. Confruntat cu recenta scadere a livrarilor de gaz din Rusia, guvernul german va lua masuri de…

- India si alte natiuni asiatice devin o sursa din ce in ce mai vitala de venituri din petrol pentru Moscova, in ciuda presiunilor puternice din partea SUA de a nu-si spori achizitiile, in timp ce Uniunea Europeana si alti aliati au taiat importurile de energie din Rusia. Astfel de vanzari stimuleaza…

- Germania isi mentine obiectivul de a deveni independenta de importurile de petrol rusesc pana la finalul anului, a anuntat marti cancelarul Olaf Scholz, adaugand ca optiunile privind modul in care va fi gestionata rafinaria Schwedt inca urmeaza sa fie stabilite.

- Polonia a propus introducerea unei taxe suplimentare pentru țarile care continua sa cumpere petrol din Rusia dupa ce alte state refuza astfel de livrari. Declarația a fost facuta de prim-ministrul Poloniei Mateusz Morawiecki, relateaza RBC-Ucraina cu referire la Polsat News. „Daca cineva importa petrol…

- Polonia, dupa intreruperea livrarilor directe din Rusia, continua sa cumpere gaz rusesc, dar in sens revers din Germania in volum de aproximativ 30 de milioane de metri cubi pe zi, a spus Gazprom. "In aceasta saptamina Polonia a refuzat sa plateasca pentru gazele din Rusia in conformitate cu noua procedura,…