Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin cinci persoane au murit, iar alte 15 au fost ranite in incidentul rutier produs marti dupa-amiaza in oraselul german Trier, anunta autoritatile germane. "Putem confirma: cinci morti, inclusiv un copil. Multe alte persoane sunt in stare grava", a comunicat Politia din Trier, prin…

- ​Peste 60% dintre români se așteapta sa cheltuiasca mai puțini bani pentru sarbatorile de Craciun și Anul Nou din acest an, potrivit unui sondaj internațional ING realizat în cinci țari europene (Germania, România, Polonia, Spania și Olanda). Românii se afla pe primul loc, alaturi…

- Cancelarul Angela Merkel a insistat duminica aceasta ca este important sa fie mentinute unele dintre restrictiile antiepidemice in Germania pana cand intre 60% si 70% din populatie va avea imunitate la SARS-CoV2, transmite EFE, preluata de Agerpres. Intr-o inregistrare video in care raspunde la intrebarile…

- Asociatia Scolilor Particulare din Timișoara a lansat o petitie prin care cere prefectului redeschiderea scolilor. Reprezentanții asociației spun ca numarul infectarilor este mic, raportat la numarul de elevi, anunța MEDIAFAX.In Timisoara, peste 40.000 de elevi si prescolari invața online…

- Un numar de 3.393 unitati de invatamant din tara isi desfasoara cursurile in Scenariul 3 (online), iar 4.959 - in Scenariul 2 (mixt), informeaza, miercuri, Ministerul Educatiei si Cercetarii (MEC), conform Mediafax.Citește și: Germania, lecție FABULOASA: Volkswagen anunța ca NU mai are nevoie…

- Mai multe tari din Europa de Est impun sambata noi restrictii. In țari din restul continentului epidemia de COVID-19 a ucis mai mult de 10.000 de persoane in Germania si a contaminat mai mult de un milion in Franta, scrie AFP. Vezi și Comuna Schitu Golesti, peste municipiul Campulung ca investitii…

- Viata de zi cu zi in Germania se va desfasura in continuare sub anumite restrictii si dupa dezvoltarea unui vaccin eficient impotriva COVID-19, a declarat marti Institutul Robert Koch (RKI) pentru controlul bolilor, relateaza dpa, potrivit Agerpres.Citește și: Bill Gates a profețit momentul in…

- Christian Drosten, unul dintre virusologii reputați din Germania și o voce importanta in criza Covid-19, a explicat ca omenirea va scapa de acest virus abia dupa ce o buna parte din totalul populației se va vaccina impotriva virusului, dar acest proces va fi unul anevoios.Citește și: Pro Romania,…