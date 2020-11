Germania a intrat în carantină parţială Germania a intrat in carantina partiala luni, cu restrictii radicale privind contactele fizice si cu inchideri de intreprinderi in luna noiembrie, cu scopul de a frana cresterea infectiilor de coronavirus inaintea inceperii sarbatorilor de Craciun. Citeste articolul mai departe pe tvrinfo.ro…

