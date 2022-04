Stiri pe aceeasi tema

- Germania a inaintat o plangere impotriva Italiei la cea mai inalta instanta a ONU deoarece Roma le permite in continuare victimelor crimelor de razboi naziste sa ceara despagubiri de la statul german desi o sentinta anterioara a stabilit ca astfel de solicitari incalca dreptul international, relateaza…

- IN MEMORIAM: DINU LIPATTI. Filarmonica de stat Dinu Lipatti din Satu Mare nu a considerat de cuviința sa marcheze aniversarea a 105 ani de la nașterea patronului sau spiritual. In programul cultural postat pentru saptamana 18-22 martie 2022 nu apare nimic legat de …Dinu Lipatti. Dinu (Constantin) Lipatti…

- Pe 23 august 1944, in timpul celui De al Doilea Razboi Mondial, in urma unei lovituri de stat, regele Mihai I, cu sprijinul partidelor politice, l a demis si arestat pe prim ministrul Romaniei, Ion Antonescu, si, totodata, a hotarat intoarcerea armelor impotriva Puterilor Axei, formate din Germania…

- Ucraina a depus o plingere oficiala la Tribunalul Internațional pentru Crime de Razboi de la Haga și cere ca Rusia sa fie condamnata pentru genocid și agresiunea Ucrainei. Anunțul a fost facut in urma cu puțin timp de președintele ucrainean, Vladimir Zelenski. „Ucraina a intentat oficial un proces impotriva…

- Italia, Franta, Cipru si-au exprimat acordul pentru excluderea Rusiei din sistemul interbancar de comunicatii internationale SWIFT, anunta autoritatile de la Kiev, care au purtat discutii cu tarile europene. Acordul Ciprului era considerat important, deoarece Ciprul este o destinatie majora a investitiilor…

- „România a urmat un curs clar spre capturarea și anexarea Moldovei la teritoriul sau. În aceasta se aloca fonduri uriașe. Totodata, se urmarește crearea unei imagini a Rusiei drept inamicul moldovenilor.” Astfel de opinie a fost exprimata joi, 10 februarie, de directorul…

- Ministrul federal german pentru Afaceri Interne si Comunitate, Nancy Faeser, s-a deplasat marti la Roma pentru discutii cu privire la politica migratiei cu omoloaga sa italiana Luciana Lamorgese, informeaza dpa. Ministerul Afacerilor Interne al Italiei a anuntat ca cei doi oficiali au avut…

- Uniunea Europeana are in vedere aplicarea de sanctiuni economice dure Federatieie Ruse in cazul in care va exista o agresiune in Ucraina. De asemenea, UE ar putea sa stopeze importurile de gaze din Rusia. H.D. Hartmann, analist de politica externa, a vorbit, in exclusivitate pentru DC News, despre marea…