Germania a inregistrat in 2019 un excedent bugetar de aproape 50 miliarde de euro

- Se va declansa procedura de deficit bugetar excesiv Comisia Europeana a anuntat ca va declansa procedura de deficit bugetar excesiv in cazul Romaniei. Intr-un raport adoptat vineri de CE, se arata ca tara noastra nu respecta criteriul deficitului definit in Tratatul de la Maastricht si ca deschiderea…

- Comisia Europeana (CE) a anuntat ca a adoptat un raport privind Romania, care analizeaza in ce masura tara respecta criteriul deficitului bugetar prevazut de tratat. Bugetul general consolidat, care include atat bugetul de stat, cat si bugetele de pensii si de somaj, a incheiat anul 2019 cu…

- Salariile in Germania au crescut pentru al saselea an consecutiv in 2019, a anuntat Oficiul Federal de Statistica (Destatis), sporind asteptarile ca in continuare cheltuielile gospodariilor vor sustine cresterea anemica a celei mai mari economii europene, transmit DPA si Reuters. Salariile…

- Compania de cai ferate Deutsche Bahn AG, detinuta de statul german, a anuntat joi ca intentioneaza sa investeasca in urmatorii ani 12,2 miliarde de euro (13,4 miliarde de dolari) in infrastructura, transmite DPA. Este cu 1,5 miliarde de euro mai mult decat a investit in 2019 si va fi cea mai…

- Economia germana a inregistrat anul trecut cel mai lent ritm de crestere de la criza datoriilor din zona euro, din cauza franarii exporturilor, care a fost doar partial compensata de cererea interna solida, a previzionat luni Banca Centrala a Germaniei (Bundesbank), transmite Reuters. Germania,…

- Incendiile de vegetatie din Australia vor provoca sectorului turistic local pierderi de cel putin 4,5 miliarde de dolari australieni (2,70 miliarde euro) pana la finele anului, sustine un raport al organizatiei profesionale Australian Tourism Export Council (ATEC), informeaza AFP. In ultimele…

- Uniunea Europeana a inregistrat in octombrie un excedent al balantei comerciale de 2,2 miliarde de euro, fata de un deficit de opt miliarde de euro in perioada similara din 2018, potrivit datelor publicate marti de Oficiul European de Statistica (Eurostat). In octombrie, exporturile de bunuri…