- Guvernul de la Berlin a finalizat un acord cu Spania prin care aceasta s-a angajat sa preia migrantii care sosesc in Germania, dar sunt deja inregistrati pe teritoriul spaniol, a anuntat miercuri o purtatoare de cuvant a Ministerului de Interne, citata de AFP. Acordul a fost semnat luni si va intra…

- Seehofer a facut aceasta declaratie dupa o intrevedere cu omologul sau italian Matteo Salvini, cu o zi inainte de o reuniune la Innsbruck a ministrilor justitiei si de interne ai tarilor din UE, in prezent sub presedintie austriaca, reuniune ce va fi consacrata in special problemei migratiei.El…

- Partidul Social Democrat (SPD) din Gerania a anuntat joi ca a ajuns la un acord privind migratia cu celelalte doua formatiuni din coalitia condusa de cancelarul Angela Merkel, informeaza Reuters, preluata de agerpres. Potrivit sefei SPD, Andrea Nahles, intelegerea priveste accelerarea respingerii…

- Cancelarul german, Angela Merkel, si ministrul federal de interne, Horst Seehofer, au incheiat un acord de ultima ora in legatura cu politica de imigratie, pentru a mentine actuala coalitie guvernamentala, a informat agentia de presa dpa, citand surse din cadrul blocului conservator.AGERPRES/(AS…

- Guvernul italian a refuzat vineri sa aprobe acostarea unei nave umanitare specializata in salvarea de migranti, fiind al treilea refuz de acest gen in decurs de o luna, care a intervenit la numai cateva ore dupa incheierea summitului tensionat al Consiliului European pe problema migratiei,…

- Varsovia nu a semnat niciun acord privind repatrierea de solicitanti de azil, a transmis sambata un purtator de cuvant al Ministerului de Externe, dupa aparitia unui document al guvernului german conform caruia Polonia este una dintr-un numar de 14 tari care au transmis ca sunt dispuse sa faca acest…

- Premierul Danemarcei, Lars Lokke Rasmussen, a afirmat marti ca poarta negocieri cu alti lideri europeni despre infiintarea intr-o tara de pe continent, dar in afara Uniunii Europene, a unei tabere pentru solicitanti de azil respinsi, relateaza miercuri agentia Reuters, informeaza Agerpres.Potrivit…

- Persoane inarmate au atacat sediul Ministerului de Interne din Afganistan, cu pusti de asalt si lansatoare de grenade, iar un atacator s-a detonat in interiorul cladirii. Cel putin un politist a fost ucis, iar alti cinci au fost raniti, scrie Reuters.O masina capcana a fost detonata la intrarea…