Germania a început proceduri pentru amendarea Twitter, în urma plângerilor unor utilizatori legate de conţinut Mai multe cazuri de continuturi publicate pe Twitter au fost raportate biroului, ”pe care autoritatea le considera ilegale si, in ciuda plangerilor utilizatorilor, nu au fost stearse sau blocate de furnizor in termenele prevazute de lege”, se arata in comunicat. Twitter nu a raspuns imediat unei solicitari de comentarii. Autoritatea germana nu a precizat la ce exemple de continut ilegal se referea si nici marimea unei posibile amenzi. Acesta a spus ca a dat acum Twitter sansa de a raspunde la acuzatii, inainte de a decide daca sa trimita chestiunea la o instanta districtuala din Bonn. Twitter… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

