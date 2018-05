Stiri pe aceeasi tema

- Germania are un interes strategic in a avea relatii bune cu Rusia, conform cancelarului german Angela Merkel, care a declarat dupa discutiile de vineri cu presedintele rus Vladimir Putin ca aceste interese nu contravin prieteniei transatlantice a Germaniei cu SUA, scrie Reuters.Merkel a subliniat,…

- Gazprom asigura o treime din necesarul de gaze naturale al Europei. Grupul rus aprovizioneaza continentul cu gaze naturale prin trei rute principale. Lucrările premergătoare construcţiei secţiunii offshore a gazoductului Nord Stream 2 au debutat în Germania, a anunţat…

- Lucrarile premergatoare constructiei sectiunii offshore a gazoductului Nord Stream 2 au debutat marti in Germania, a anuntat consortiul condus de grupul rus Gazprom care este responsabil pentru acest proiect, cu cateva zile inaintea vizitei cancelarului german in Rusia. Grupul rus Gazprom…

- Cancelarul german, Angela Merkel, se întâlneste astazi, 27 aprilie, la Washington cu presedintele american, Donald Trump. Una dintre cele mai importante teme care vor fi discutate priveste posibila retragere americana din acordul nuclear cu Iranul. Ca si Franta, Germania…

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a avertizat marti ca proiectul controversatului gazoduct ruso-german Nord Stream 2 nu este posibil fara implicarea Ucrainei in tranzitul de gaz din Rusia spre Europa, insa fara a preciza rolul acestei tari in respectivul tranzit, informeaza AFP, preluata de Agerpres.…

- Cancelarul german Angela Merkel i-a transmis presedintelui rus Vladimir Putin ca Ucraina nu ar trebui exclusa din proiectul gazoductului Nord Stream 2, al carui obiectiv este transportarea gazului natural din Rusia spre Germania, relateaza site-ul cotidianului The Guardian.

- Compania petroliera OMV vorbeste deja, in strategia sa pana in 2025, de o productie de gaze semnificativa si pe termen lung din perimetrul Neptun din Marea Neagra, aceasta desi decizia finala de a investi in acest perimetru va fi luata abia in a doua parte a acestui an. OMV, actionarul majoritar…