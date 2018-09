Stiri pe aceeasi tema

- Portugalia s-a alaturat Spaniei si Greciei in randul statelor care au acceptat sa-i preia inapoi pe migrantii ajunsi in Germania, daca acestia au fost inregistrati initial ca solicitanti de azil pe teritoriul lor, informeaza miercuri dpa si EFE. Ministrul german de interne Horst Seehofer…

- Merkel, in varsta de 64 de ani si sotul ei, Joachim Sauer, obisnuiau sa plece in vacanta de vara in sudul Tyrolului, in fiecare an, din 2008 incoace. De data aceasta, numai Sauer - cel de-al doilea sot al Angelei Merkel - va pleca in vacanta. Oficial, Merkel a explicat ca si-a anulat vacanta…

- De la inceputul acestui an pana pe 15 iulie, au fost inregistrati 18.016 migranti sositi pe tarmurile spaniole, comparativ cu 16.566 in Italia si 14.678 in Grecia, a precizat agentia ONU.In Spania, sosirile de migranti aproape ca s-au triplat comparativ cu aceeasi perioada a lui 2017. In…

- Seehofer a facut aceasta declaratie dupa o intrevedere cu omologul sau italian Matteo Salvini, cu o zi inainte de o reuniune la Innsbruck a ministrilor justitiei si de interne ai tarilor din UE, in prezent sub presedintie austriaca, reuniune ce va fi consacrata in special problemei migratiei.El…

- Ministrul italian de interne, Matteo Salvini, a declarat miercuri ca nu considera prioritara incheierea unui acord bilateral cu Germania privind returnarea migrantilor, informeaza DPA. Dupa o intalnire la Innsbruck, in Austria, cu omologul sau german Horst Seehofer, Salvini a declarat ca nu va accepta…

- Ministrul libian de externe recunoscut de ONU, Mohamed Sayala, a anuntat sambata activarea tratatului de prietenie cu Italia incheiat in 2008 si suspendat in 2011, informeaza AFP si Xinhua. Acordul respectiv permite returnarea in Libia a migrantilor plecati spre Europa din aceasta tara.Black…

- Ministrul de Interne german Horst Seehofer a confirmat ca intentioneaza sa demisioneze atat din guvern cat si din conducerea partidului pentru ca este nemultumit de politica privind migrantii a cancelarului Angela Merkel. El si Merkel vor avea o ultima discutie luni, scrie Deutsche Welle. Horst Seehofer…

- Presedinta Partidului Social Democrat german (SPD) a criticat Uniunea Crestin Sociala (CSU), formatiunea-sora din Bavaria a Uniunii Crestin Democrate (CSU) a Angelei Merkel, dupa ce CSU ar fi amenintat ca, sfidand-o pe sefa executivului, va autoriza politia sa inceapa sa-i respinga pe solicitantii…