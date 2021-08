Germania a evacuat de la Kabul 138 de colaboratori locali şi familiile acestora Operatiunea germana de evacuare de la Kabul a adus in Germania 138 de membri ai personalului colaborator local, impreuna cu familiile lor, transmite luni DPA, citand cifre oficiale. In total, 634 de persoane din acest grup au fost evacuate din capitala afgana dupa cucerirea acesteia de catre talibani, a declarat un purtator de cuvant al Ministerului de Interne luni, la Berlin, citand date preliminare. Numarul solicitarilor din partea celor care incearca sa fie evacuati a crescut semnificativ dupa ce a inceput operatiunea de transport, pana la cel putin 40.000 de persoane acum, a indicat el. Seful… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Germania a evacuat aproape 3.000 de oameni originari din 43 de tari de pe aeroportul din Kabul, in timp ce Statele Unite au scos in numai 24 de ore 10.400 de persoane din Afganistan, relateaza Reuters. Printre cei evacuati de Germania se afla 143 de germani, in jur de 1.800 de afgani si circa 350 de…

- Germania a evacuat aproape 3.000 de oameni originari din 43 de tari de pe aeroportul din Kabul, in timp ce Statele Unite au scos in numai 24 de ore 10.400 de persoane din Afganistan, relateaza Reuters. Printre cei evacuati de Germania se afla 143 de germani, in jur de 1.800 de afgani si circa 350…

- „Conditiile de securitate s-au deteriorat considerabil. Ambasada Germaniei la Kabul s-a inchis din 15 august”, se poate citi pe site-ul internet al ministerului, care ii invita pe cetatenii germani sa paraseasca Afganistanul.Potrivit publicatiei Bild am Sonntag, armata germana a luat decizia sa trimita…

- Seful serviciului de comunicare al guvernului afgan a fost asasinat în timpul rugaciunii de vineri la Kabul, a anuntat Ministerul de Interne afgan, la câteva zile dupa ce talibanii au promis sa vizeze oficialitati guvernamentale, transmite France Presse. "Din nefericire, teroristii…

- Seful serviciului de comunicare al guvernului afgan a fost asasinat in timpul rugaciunii de vineri la Kabul, a anuntat Ministerul de Interne afgan, la cateva zile dupa ce talibanii au promis sa vizeze oficialitati guvernamentale, transmite France Presse. "Din nefericire, teroristii brutali si salbatici…

- Secretarul de stat in cadrul Ministerului de Interne, Raed Arafat, a susținut ca exista un adevarat ”fenomen” legat de persoanele care prezinta la granita certificate false de vaccinare antiCovid sau trecere prin boala. Pe numele multor persoane a fost intocmit dosar penal pentru fals si uz de fals.…

- Directorul Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a declarat vineri seara, la Digi 24, ca se ia in calcul ca cei cinci raniți grav in urma exploziei de la hala de reciclare din Popești Leordeni, internați in București, sa fie transportați in strainatate. „Sunt cinci raniți grav, arși…

- Germania a emis 2.400 de vize unor localnici care au asistat fortele germane in Afganistan si care acum incearca sa obtina protectie fata de talibani in contextul in care acestia controleaza o parte tot mai mare din teritoriul tarii, a declarat luni, la Berlin, un purtator de cuvant al Ministerului…